Vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı

Samsun'da düzenlenen hamsi şenliğinde katılımcılara 10 tonun üstünde hamsi ikram edildi.

Samsun'un Atakum Belediyesince Belediye Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen 3. Hamsi Şenliği'nde, uzunluğu 40 metreyi bulan mangallarda pişirilen hamsinin yanı sıra hamsili pilav ve hamsili pide de hazırlandı. İkramların dağıtıldığı masaların dışında mangalların önünde sıra bekleyen vatandaşlar, balıkları alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yöresel kıyafetleriyle horon tepen katılımcılar, tulum ve kemençe eşliğinde Karadeniz şarkıları söyleyerek eğlendi. "20 bin vatandaşımız için hazırlık yaptık" Belediye Başkanı İshak Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Şenlikle birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Taşçı, "Hamsi, Karadeniz'in yöresel bir ürünü. Bu vesileyle vatandaşları bir araya toplayarak birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyelim istedik. Şölenimizde 10 tonun üzerinde hamsiyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. 20 bin vatandaşımız için hazırlık yaptık. Vatandaşlarımızla doyasıya güzel bir gün geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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