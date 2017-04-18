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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Ve 'Lale Festivali' başladı: Bahardaki haşir nümunelerine dikkat lâzımdır...

18 Nisan 2017, Salı 16:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 12. İstanbul Lale Festivali'nin Emirgan Korusu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte lale zamanı olduğunu söyledi.

Lalenin tarihçesinden bahseden Topbaş, "Bundan 12 yıl önce 'Lale evine geliyor.' dedik ve bu festivalleri başlattık. Lale sıradan bir çiçek değil, farklılığı olan ve özellikle bizim kültürümüzde çok farklı yer bulan bir çiçek. Tekstilde, seramikte, sanatta, ebruda, hatta çocuklarımıza isim olma noktasında da önemli yer tutmuş bir çiçek." dedi.

Topbaş, kentin farklı yerlerindeki aktivitelerle 1-30 Nisan'da İstanbul Lale Festivali'nin kutlandığını kaydetti.

İstanbul'a 26,5 milyon lale

Kadir Topbaş, nisan yağmurlarını görmenin mutluluğunu yaşandığını dile getirerek, 1994 yılı öncesi hava kirliliğinden, su ve çöp yığınlarından geçilemeyen bir İstanbul olduğunu anlattı.

Topbaş, şunları kaydetti:

"Sadece 13 yılda, benim dönemimde, İstanbul'da 2 milyon yetişkin, 10 yaş üstü grup ağaç diktik. Şimonoseki ile 45. kardeşlik yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'a 3 bin 60 yetişkin sakura ağaçları diktik. Laleler ve çeşitli çiçeklerin yanı sıra İstanbul'un en güzel sembollerinden erguvan ağaçlarını da çok ciddi yoğunlaştırmak suretiyle görünür hale getirdik. Mayısın ilk haftasında İstanbul'da Erguvan Şenlikleri başlatıyoruz. İstanbullular artık sakura, erguvan, ıhlamur, akasya gibi çiçek açan ağaçları dönem dönem görecek. İlk yıl 600 bin lale dikmiştik. Bu yıl diktiğimiz lale sayısı 26,5 milyon."

"Bu yıl 160 çeşit lale diktik"

Topbaş, İstanbul'da birçok parka lale dikildiğini, bunu yaparken tenkitlerle karşılaştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Birçok ihtiyaç, ulaşım problemi varken, 'Lale zamanı mı?' denilmişti. Anlatmaya çalıştık ama anlaşılamadı. Bugün size birkaç rakam vermek istiyorum. Bu yılki lale yetiştiricilerimiz, 350 bin aile çalışarak bu hizmeti verdi. 350 bin ailenin iş imkanı oldu. Bugün bu yağmuru görüyorsak bu bitkilerin çoğalmasındandır. İstanbul'un ekolojisi değişti. Arılar, böcekler başta olmak üzere bütün mikro organizma için yeni bir hayat başladı. Bu yıl 160 çeşit lale diktik. Geçmişte Osmanlı döneminde bin 500'ün üzerinde düşünürseniz daha çok işimiz var. Bu 1 aylık sürede İstanbul'un değişik yerlerinde bu tür etkinlikler devam edecek."

Dünyanın en büyük canlı çiçek halısının, cumartesi günü Sultanahmet'te görücüye çıkacağını aktaran Topbaş, "Bin 231 metrekare toplamda, en büyük bitki halısı. İstanbul'un fethinin 564. yılı münasebetiyle 564 bin lale burada göreceksiniz." dedi.

Şimonoseki'deki "Hinoyama Türk Lale Bahçesi"

Festivalde konuşan Şimonoseki Belediye Başkanı Maeda Shintaro da Şimonoseki ile İstanbul'un kardeş şehir oluşunun 45. yılı kutlama ve anma törenlerine katılmak üzere iki gün önce Japonya'dan geldiğini söyledi. 

Festivalin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Shintaro, Emirgan Parkı'nı ziyaretinde gördüğü rengarenk lalelerin kendisini çok etkilediğini aktardı.

Kardeş şehir anlaşmasına değinen Shintaro, "İlişkiler gelişerek devam ediyor. İstanbul'daki Baltalimanı Japon Bahçesi bizim teknik desteğimizle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Şimonoseki'deki 'Hinoyama Türk Lale Bahçesi' de İstanbul Büyükşehir tarafından gönderilen 50 bin lale soğanı ekilerek Şimonoseki Belediyesi tarafından yapılmıştır." diye konuştu.

Topbaş'ın davetlilerle lale pastası kestiği etkinlikte, ressam İsmail Acar'ın eserlerinden oluşan sergi de Lale Müzesi'nde açıldı. 

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''Bahar mevsiminde arzın sathında yapılan nebatî haşirlere dikkat lâzımdır… O kudrete nazaran göz işareti kadar kolay olan haşr-i insanîyi yapmamak imkânı var mıdır?

Bu âlemin mutasarrıfı, dar ve muvakkat şu arz meydanında, âlem-i âhiretin büyük meydanının çok misallerini, nümunelerini her vakit gösteriyor.

Ezcümle: Bahar mevsiminde arzın sathında yapılan nebatî haşirlere dikkat lâzımdır. Evet, altı gün zarfında, o karışık nebatatın tohumlarından ölmüş, çürümüş, kaybolmuş olan cesetleri galatsız, haltsız kemâ fi’s-sâbık inşa ve iâde etmekle, arz meydanında nebatî haşirleri yapan kudret, semâvat ve arzı altı günde halk etmesinden âciz değildir.''

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Etiketler: lale, istanbul
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