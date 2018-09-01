"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Vira Bismillah"

01 Eylül 2018, Cumartesi 00:13
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı.

Kurban kesip dua ettiler

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Tekirdağ'daki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce 2018-2019 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Tekirdağ'da çok sayıda ailenin balıkçılıkla geçindiğini vurgulayan Albayrak, "Balıkçılarımız ağ bakımlarını yaptı, teknelerinin eksiklerini tamamladı ve yeni sezona 'Vira Bismillah' diyecek. İnşallah yeni sezon balıkçılarımız için verimli bir yıl olur, emeklerinin karşılığını alırlar." dedi.

Etkinliğe, Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Hüseyin Direk, daire başkanları, balıkçı aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçılar denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, balıkçılar için verimli bir yıl olması için dua ederek denize çıktıklarını aktardı.

Pehlivanoğlu, gece 1200'den sonra balıkçıların ağları denize atacaklarını ifade ederek, balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünün güleceğini dile getirdi.

Kumbağ Balıkçı Barınağı'ndan gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonu açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, "Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." dedi.

Erdoğan, "Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir. Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse üçte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan on yıl önce sadece hamsi avının 250-300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor." diye konuştu.

Erdoğan, kişi başı balık tüketiminin artmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Hiçbir kanun, polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak, bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Temennimiz şudur, balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin. Bunu yapmaya hazır mıyız, buna var mıyız? Öyleyse bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum. Burada sizlere sesleniyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla balık av sezonu açıldı.

 

 

AA

Etiketler: av yasağı, av sezonu, balıkçılık
Okunma Sayısı: 1003
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.