Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı.

Kurban kesip dua ettiler

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Tekirdağ'daki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce 2018-2019 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Tekirdağ'da çok sayıda ailenin balıkçılıkla geçindiğini vurgulayan Albayrak, "Balıkçılarımız ağ bakımlarını yaptı, teknelerinin eksiklerini tamamladı ve yeni sezona 'Vira Bismillah' diyecek. İnşallah yeni sezon balıkçılarımız için verimli bir yıl olur, emeklerinin karşılığını alırlar." dedi.

Etkinliğe, Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Hüseyin Direk, daire başkanları, balıkçı aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçılar denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, balıkçılar için verimli bir yıl olması için dua ederek denize çıktıklarını aktardı.

Pehlivanoğlu, gece 1200'den sonra balıkçıların ağları denize atacaklarını ifade ederek, balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünün güleceğini dile getirdi.

Kumbağ Balıkçı Barınağı'ndan gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonu açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, "Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." dedi.

Erdoğan, "Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir. Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse üçte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan on yıl önce sadece hamsi avının 250-300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor." diye konuştu.

Erdoğan, kişi başı balık tüketiminin artmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Hiçbir kanun, polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak, bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Temennimiz şudur, balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin. Bunu yapmaya hazır mıyız, buna var mıyız? Öyleyse bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum. Burada sizlere sesleniyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla balık av sezonu açıldı.