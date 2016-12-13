Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin teslim oldu

​Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, emniyete teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak evinde ve belediye binasında bulunamayan Cin, İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Cin'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA

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