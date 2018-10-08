Yabancı hastalar için İngilizce öğreniyorlar

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki tüm kamu hastanelerine yabancı hastaların tedavileri için sağlık turizmi yetki belgesi verdi. Gerekli koşulları sağlayan hastanelerin çalışanları yabancı hastalarla iyi bir iletişim amacıyla İngilizce eğitimi alıyor.

İzmir'de ilk kez sağlık turizmi yetki belgesi alan kamu hastanelerinin çalışanları, yurt dışından gelen hastalara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla İngilizce öğreniyor.

Deniz, kum, güneş ve jeotermal turizminin yanında kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken İzmir, şimdi kamu hastaneleriyle de bu sektöre destek olacak.

Sağlık Bakanlığı, daha önce üniversite ve bazı özel sağlık kuruluşlarının sahip olduğu sağlık turizmi yetki belgesini, uygun koşulları sağlayan İzmir'deki tüm kamu hastanelerine verdi.

Bunun için kamu hastanelerde gerekli çalışmaları tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü de sağlık personelinin gelen yabancı hastalarla iyi bir iletişim kurabilmeleri amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile protokol yaptı.

İlk etapta 3 ayrı ilçede 200 sağlık personeline İngilizce eğitimi verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, yaptığı açıklamada, kentteki sağlık turizm olanaklarını geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu çerçevede sağlık turizmi koordinasyon kurulu toplantısını düzenlediklerini hatırlatan Salnur, şöyle konuştu:

"Bu toplantıda tüm hastanelerimizin turizm belgesi alması konusunda bir karar çıktı. Ardından hemen çalışmalara başladık. Böylece yurt dışından gelen turistlere çok iyi sağlık hizmeti sunmuş olmanın yanında ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız. Her hastanemizin verdiği hizmet ayrı olacak. Mesela Bornova Devlet Hastanemizde kadın doğum, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanemizde ise kalp cerrahisi ön plana çıkacak."

Hedef yılda 40 bin yabancı hasta

İzmir'in sağlık turizmindeki olanakları anlatmak için her yıl Berlin'de düzenlen fuara katıldıklarını hatırlatan Salnur, bundan sonra kamu hastanelerinin verdiği nitelikli sağlık hizmetlerini tüm dünyaya tanıtmak için daha fazla çaba göstereceklerini dile getirdi.

Başta Almanya olmak birçok ülke vatandaşının sağlık hizmeti almak için İzmir'e geldiğini anımsatan Salnur, "Geçen sene 15 bin olan turist sayısını kamu hastanelerimizle beraber 40 bine taşımayı amaçlıyoruz. Bir ay içerisinde sağlık için gelen turistleri ağırlamaya hazır olacağız. Bu çerçevede hastanelerde çalışan personelimiz İngilizce de öğrenmeye başladı. İlk etapta 200 çalışanı belirledik ve onlar Halk Eğitim Merkezi koordinesinde kursa katılıyor." dedi.

Salnur, yabancı hastaları Türk misafirperverliğine uygun şekilde göre ağırlayacaklarını ifade etti. Eskiden hastaların Türkiye'den yabancı ülkelere gittiğini dile getiren Salnur, "Şimdi oralardan ülkemize geliyorlar. Verdiğimiz hizmet hem kaliteli hem çok ekonomik. Bununla da gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hastaları şehrimize bekliyoruz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde uzman fizyoterapist olarak görev yapan 34 yaşındaki İlknur Ceylan Sarıgül ise İngilizce kursuna katıldığı için mutlu olduğunu anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık turizmini geliştirmesi açısından başlattığı çalışmanın çalışanlar arasında da heyecana sebeo olduğunu belirten Sarıgül, "Hastalarımızla daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla İngilizce eğitimi alıyoruz. İzmir'de çok deneyimli doktorlarımız var, dünyanın dört bir yanındaki hastaları şehrimize bekliyoruz." dedi.

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapan Şafak Bilge de İngilizce kursunu öğrendiğinde hemen katılma kararı aldığını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının hastanelere başvuran yabancı hastalarla iletişim konusunda zaman zaman sorunlar yaşadığına dikkati çeken Bilge, "Türkiye sağlık alanında çok önemli çalışmalara imza attı. Sağlık turizmi sayesinde bilimsel çalışmaları da tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağız." diye konuştu.