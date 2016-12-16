Yakıtı biten kamyon kazaya neden oldu: 1 ölü

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, yakıtı bitince yolda kalan kamyona, arkadan gelen bir başka kamyon çarptı, 1 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Otogar yol ayrımında meydana geldi. Bornova'dan Aydın yönüne giden 43 yaşındaki Fecri Sezer yönetimindeki 51 HN 286 plakalı nakliyat kamyonu, yakıtı bitince yolun ortasında kalan 35 AY 2064 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, bir hafta önce işe başladığı belirtilen Fecri Sezer hurdaya dönen aracının içerisinde sıkışarak öldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AKS 110 ekipleri, Sezer'in cesedini yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkardı. Fecri Sezer'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakıtı biten kamyonun bağlı bulunduğu firma yetkilileri, araca yakıt ikmali yaptı. Bunu gören diğer kamyonun sahipleri, tepki gösterince tartışma çıktı. Tarafları polis yatıştırdı. Polis, kaza sonrası kaçan ismi henüz öğrenilemeyen kamyon şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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