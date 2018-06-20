Yalnızca 15 dakika yetti!

Karabük’te, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kentte saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen kişiler kapalı alanlara sığındı. Başta Fevzi Fırat Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bir işyeri sahibi dükkanına su girmesini önlemek için kum çuvalları ile kapı girişine barikat yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi. *** Ankara’da da sağanak... Ankara’nın bazı mahallelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış nedeniyle araçlar su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesi OSTİM Sanayi Bölgesinde saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış nedeniyle araçlar yağmur suyu birikintilerini içinde kalarak arızalandı. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken bazı işyerlerine de su baskını oldu. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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