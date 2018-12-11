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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Yalova'da etkili olan kuvvetli yağış seralara zarar verdi

11 Aralık 2018, Salı 19:27
Yalova'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle oluşan taşkın ve su baskınları, bazı seralarda zarara yol açtı.

Yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Kadıköy beldesi içinden geçen Sellimandıra Deresi'nde taşkın oluştu. Dere yatağındaki ıslah çalışmasının henüz tamamlanmaması nedeniyle duvar örülmeyen tarafta yer alan sebze seraları, su baskınları nedeniyle zarar gördü.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli bölgede inceleme yaptı. Taşkının yaşandığı bölgede oluşan hasarın, çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, taşkının gerçekleştiği bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye geldiklerinde dere yatağından bir taşma olduğunu ve seraların su altında kaldığını gördüklerini söyledi.

Beşli, "En az 50 seramız zarar görmüş durumda. Sel de devam ediyor. Barajın kapakları açılmadığı halde böyle." dedi.

Durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdiklerini dile getiren Beşli, "Oradan da ekipler geliyorlar. Hasarın ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Çünkü bütün ürün suyun altında. Tabi şimdi o üründen bir şey beklemek de mümkün değil artık." dedi.

Serasında ürettiği kara lahana ve pazıları su altında kalan ve binlerce liralık zararı olduğunu ileri süren Yasin Korkmazlar, "Zararımız büyük. Artık oradan bu kış verim almamız, hasat yapmamız mümkün değil. 3 dönüm seramız var. Hepsi sular altında. Üzerini balçık kapladı adeta." diye konuştu.

AA

Etiketler: Yalova, sera
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