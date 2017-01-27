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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Yalova'da operasyon: 5 müftülük çalışanı gözaltında

27 Ocak 2017, Cuma 17:25
Yalova'da düzenlenen operasyonda 5 müftülük çalışanı ile bir öğretmen yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 müftülük çalışanı ile bir öğretmeni yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

‘Şike Davası’ hakimi Mehmet Ekinci, yakalandı

Soruşturma kapsamında aranan ‘Futbolda şike’ ve ‘Odatv’ davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova’da gizlendiği evde yakalandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen Selam Tevhid kumpası davası kapsamında firari olarak aranan Mehmet Ekinci, Yalova polisinin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ekinci, ‘futbolda şike’ ve ‘Odatv’ davalarının görüldüğü mahkemenin eski başkanıydı.

POLİSİ GÖRÜNCE "AVUKATIMI İSTİYORUM" DEDİ

Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, gözaltına alındıktan sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Mehmet Ekinci'nin eşinin yakınlarına ait gizlendiği evde yakalandı. Ekinci bir anda kmaşısında polisleri görünce, "Ben hakimim avukatımı istiyorum" dedi. Gözaltına alınan Ekinci'nin evde bulunan bilgisayarına el konuldu. 

Arkadaşları ile yakınlarının üzerine kayıtlı olan telefonlar ile konuştuğu tespit edilen Ekinci'nin ifadesinden sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bazı kişilerin de gözaltına alınabileceği belirtildi. 

KAYINPEDERİNİN EVİNDE YAKALANDI

'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının aranan hakimi Mehmet Ekinci'nin Yalova'da kayınpederinin evinde yakalandığı ortaya çıktı. 

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip, soruşturma kapsamında aranan Mehmet Ekinci'nin, Yalova'daki lüks bir sitede oturan kayınpederinin evine geldiğini saptadı. Buraya yapılan operasyonda yakalanan Ekinci, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Ekinci, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 

Mehmet Ekinci hakkında iki ayrı davadan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. Tanınmamak için bıyık bırakan ve sürekli kılık değiştiren hakim Mehmet Ekinci'nin yakalanmasıyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Aranan Mehmet Ekinci'nin yakalanması için özel ekip oluşturduk. Kendisinin tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiğini tespit ettik" denildi.

DHA

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