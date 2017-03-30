Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yamaç paraşütü, yüksek gerilim hattına takıldı. Yamaç paraşütünü kullanan İranlı genç, kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkeze bağlı Güneyköy'den havalanan İran uyruklu Behmadi Homayoon'un (21) kullandığı yamaç paraşütü, Orhangazi'ye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde boş alana inmek istediği sırada rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle yüksek gerilim hattına takıldı. Bir süre havada asılı kalan Homayoon, kendisini bağlı olduğu yamaç paraşütünden kurtararak atlamayı başardı. İranlı Homayoon, kazadan yara almadan kurtuldu. Yüksek gerilim hattına takılan yamaç paraşütünü ise olay yerine gelen UEDAŞ ekipleri çözerek yere indirdi. AA

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