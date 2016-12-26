Yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye götürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın en üst katında elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangın çıktı. Yangın sırasında 5 kişi binada mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan İbrahim Çiçek, Musa Karakeçili, Mustafa Şanlıoğlu, Ali Ağaçlı ve Hadun Çiçek'i merdiven aracılığıyla kurtardı. Yoğun duman altında kalan 5 kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

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