Yanına AVM ve rezidans yapılan okulun çökme riski var!

Taş Yapı’nın AVM inşaatı nedeniyle İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri için büyük tehlike oluştu, okulun çökme riski bulunduğu belirtildi. İnşaat sebebiyle oluşan toprak kayması öğrencileri ve velileri endişelendiriyor.

Taş Yapı tarafından başlatılan rezidans ve AVM inşaatı nedeniyle Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda öğrenim gören öğrenciler, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Toprak kaymasının meydana geldiği alan, havadan da görüntülendi. Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisine tüm itirazlara, öğrenci ve velilerin tüm direnmelerine karşın Taş Yapı tarafından yapılmaya başlanan AVM ve rezidans çalışmaları, okuldaki öğrenciler ve velileri için korkuya yol açtı. Temel atma çalışmaları sırasında toprak kaymasının meydana gelmesi velileri endişelendirdi.

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