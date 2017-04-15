Yaralı şahin tedavi edilecek

Iğdır'da yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Tuzluca İlçesi'nde yaralı halde bulunan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi. Tedavi altına alınan yaralı şahin ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Şahin bulunup bize getirildi. Geçtiğimiz günlerde Tuzluca'ya yağan kar nedeniyle şahin yuvasından düşmüş. Soğuktan etkilendiği için yorgundu. Tedavi edeceğiz ardından besleyip bir kaç gün sonra doğaya bırakacağız" diye konuştu. DHA

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