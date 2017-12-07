Yargı personeline operasyon

Ankara'da, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında 10'u kamudan ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gülen Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile 10'u meslekten ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay personeli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor. AA

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