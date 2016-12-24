Yaşlı kadının imdadına belediye ekipleri yetişti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan kırsal mahallede yaşayan hasta kadının ambulansa taşınması için belediye ekipleri seferber oldu.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Döndü Gürler, solunum yetmezliği ve yüksek tansiyon nedeniyle evinde rahatsızlanınca, yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Kar nedeniyle eve ulaşamayan sağlık ekiplerinin imdadına İslahiye Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, yaşlı kadını greyder ile ambulansa kadar 2 kilometre taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Gürler, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan kadın, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. AA

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