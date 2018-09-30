"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Yaşlılardan şikayet var

30 Eylül 2018, Pazar 13:24
TÜED Hukuk Danışmanı Yazıcıoğlu, 65 yaş üzerindekilerin şehir içinde ücretsiz seyahat edebilme hakkını bazı il ve ilçelerde kullanırken sorun yaşadığını söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 65 ve daha büyük yaşta 7 milyona yakın kişinin bulunduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Türkiye'de yaşlılara kültürel ve yasal olarak gereken önemin verildiğini ifade eden Yazıcıoğlu, Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz" ifadelerinin, yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini belirtti.

65 yaş ve üzeri olanların şehir içi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanmasının dayanağının bu madde olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları dile getirdi:

"Maalesef çok sayıda yaşlımızdan bu hakkın kullandırılmamasıyla ilgili şikayet alıyoruz. 65 yaş üzerindekiler, şehir içinde ücretsiz seyahat edebilme hakkını bazı il ve ilçelerde kullanırken sorun yaşıyor. Yaşlılarımız, anayasal dayanağı olan bu hakkı kullanırken engelle karşılaşmak istemiyor. Bu konuda bir an evvel uygulama birliği sağlanmalı, mağduriyetlerin önüne geçilmeli."

"Özel halk otobüsleri ücret talebinde bulunuyor"

Kamu Denetçiliği Kurumunun, 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanmaları için sadece nüfus cüzdanının yeterli olacağı yönünde tavsiye kararı verdiğini anımsatan Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşların 65 yaşa girildiğinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanması gerekirken, bazı belediyeler bu hakkın kullanılmasında 65 yaşın dolmasını arıyor. Bazı illerde özel halk otobüsleri, kanunun kendilerini de kapsamasına rağmen, ücret talebinde bulunuyor. Bu konuda, uygulama birlikteliğinin sağlanması için yönetmelikte açıklık getirilmelidir."

AA

Etiketler: yaşlılar, ihtiyarlık, ücretsiz taşıma, özel halk otobüsleri
Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yapılandırmalara ilişkin ilk taksit uyarısı

    Bahçeli'den 'af teklifi' açıklaması

    Olağanüstü hal ilan edilsin talebi

    'İçler acısı bir durum'

    Avusturyalı Bakan BM'de 5 dilde hitap etti: 'Ortadoğu'daki savaşlar petrol yüzünden çıktı'

    Makedonya'da tarihi 'isim değişikliği' referandumu

    Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları azalıyor

    Bilanço ağırlaşıyor: Endonezya’da ölenlerin sayısı 832'ye yükseldi!

    Real Madrid, Filistinli Ahed et-Tamimi'yi ağırladı

    Kriz yoksa, bu anlaşma niye?

    AKP, İslâmı temsil etmiyor
    📷

    Karikatürler

    Espirilerin hepsi psikolojik

    İsrail yine katletti

    Yeni Asya Risale-i Nur ölçülerine dayalı tavizsiz bir duruşun vesikasıdır

    Manisa kitap fuarında neler oluyor?

    Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli sınırdışı edildi

    FKÖ'den BM ve AB'ye İsrail çağrısı

    Yemen'de 8 milyon insan işinden oldu

    Erdoğan: Almanya ile ortak menfaatlerimize odaklanmalıyız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Manisa kitap fuarında neler oluyor?
    Genel

    Kriz yoksa, bu anlaşma niye?
    Genel

    AKP, İslâmı temsil etmiyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eczacıbaşı: Güvenin temeli hukuktur
    Cevher İLHAN

    “Halka verir talkını, kendi yutar salkımı”
    Faruk ÇAKIR

    Adaletin bu mu dünya?
    Genel

    Mevlidlerle doğu ve batıyı kaynaştırdık
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Serdar Ahlatcı

    Uyarı-Yorum
    Genel

    Olağanüstü hal ilan edilsin talebi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.