Yavru kediye koli bandıyla işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de yaşadığı öne sürülen U.G.’nin yavru bir kediyi koli bandına sararak işkence yaptığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Olayın basında geniş yankı bulmasının ardından yetkililer harekete geçti, 2 kişi gözaltına alındı. Kedinin artık yeni bir yuvası var...

Çanakkale’de yaşadığı öne sürülen U.G., yavru bir kediyi koli bandına sararak oynadı, görüntüleri de sosyol medyadan yayınladı. ’Pes’ dedirten görüntüleri izleyen hayvanseverler, isyan etti. U.G.’nin koli bantıyla sarararak hareketsiz bıraktığı yavru bir kediyi gülerek ve sanki çok eğlenceli bir şey yapıyormuş gibi yatağın üzerinde yuvarlamasının yer aldığı görüntülerde, "Bu akşam kargoya vereceğiz, yarın elinize ulaşır. Şöyle yüzünü de göster. Yani canlı, ölü değil. Birazdan bunu da bantlayacağız" demesi de yer alıyor. Görüntülerde U.G.’nin eline alıp, dambıl gibi kullandığı kedi için "Yazık günah lan hayvana. 5 liradan satıyoruz abi. Böyle kas çalışıyorsun" demesi de dikkati çekti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yavru kediye işkence videosu Facebook ve Instagram hesabından kaldırılmadan indiren hayvanseverler, tepkilerini sosyal medyadan dile getirip, "www.change.org"da sorumluların cezalandırılması için imza kampanyası başlattı. "Kediyi bantlayıp eziyet edenler cezasız kalmasın!" başlığıyla başlatılan imza kampanyasında, "Sosyal medyada karşılaştığımız bir video görüntüsünde, Çanakkale’de yaşadığını söylenen bir kişi bir kediyi bantlayarak işkence yapmaktadır. Olayı gerçekleştiren kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını sizlerden tüm hayvanseverler adına arz ediyoruz" denildi.

İKİ KİŞİYE GÖZALTI

Kediye yapılan işkencenin basında geniş yer bulması üzerine Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, işkence yapılan kedinin Cevatpaşa Mahallesi’nde yaşayan A.E.A.’ya ait olduğunu belirledi. Ekipler, A.E.A.’nın evine gidip, işkenceye uğrayan kendiyi kendisinden aldı. El konulan kedi Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Kediye işkence yaptığı belirtilen A.E.A.’ya 546 TL idari para cezası kesildi. Polis ekipleri de savcılığın talimatı üzerine, Japonya’daki bir şakadan yola çıkarak kedisini koli bandıyla sararak işkence yaptığı belirtilen A.E.A. ve görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaştığı anlaşılan U.G.’yi evlerinde gözaltına aldı. Çanakkale Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen iki genç, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

​KEDİYİ SAHİPLENDİ

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen kedi, aynı gün Kuaför Aylin Yılmaz tarafından sahiplenildi. Barınaktan kucağında sahiplendiği kediyle çıkan Yılmaz, "Olayı duyduğum andan itibaren kediyi sahiplenmek için can atıyordum. Uğraşlarımın sonucunda da bunu başardım. Zavallı hayvan titriyor. Kıyamam ben ona. İşkence görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada izlediğimde adeta delirdim. Bence bu kediye işkence yapan iki gencin tedavi görmesi gerekiyor. Başka kedi ve köpeklerimde var. Bu kedi, işyerim ya da evim nereyi kabullenirse orada yaşayacak. Ama ilk önce bu korkaklığını gidermemiz gerekiyor. İlk önce bize güvenmesi gerekiyor. Kediyi ilk aldığımda bant izleri var mı yok mu ona baktım. Şaşırdım onları nasıl çıkarmışlar. Açıkçası nasıl çıkardıklarını da çok merak etmiyorum. Ama kendilerine ağda yapmayı çok isterim" dedi.