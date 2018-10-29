Yaylalar beyaza büründü

Tabii güzellikleriyle ünlü Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylalarında, kar yağışının ardından eşsiz görüntüler oluştu.

Merhaba ilk kar! Hoş geldin! Batı Karadeniz’in tabiî güzellikleriyle ünlü Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli Yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü. Düzce’nin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası yaylalar adeta “beyaz gelinlik” giydi. Yaylalar, eşsiz manzarayı yakından görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrarken, macera sever off-road tutkunları, henüz araç geçmemiş yolları açarak yaylalar arasında mevsimin ilk karının keyfini çıkardı. Karla kaplı yaylalar, havadan karpostallık görüntüler oluşturuyor. AA

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