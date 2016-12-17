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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Yaz saati kaosu büyüyor

17 Aralık 2016, Cumartesi
Üzerinde çokça tartışılan ve aylardır çözüme kavuşturulamayan yaz saati uygulaması çözüme kavuşturulmayı bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, üzerinde çokça tartışılan ve on binlerce insanın mağdur olduğu yaz saati uygulaması hakkında, “Bunun artıları eksileri değerlendiriliyor. Ona göre yeniden bir karar verilebilir. Değerlendirme aşamasında” dedi. Kalıcı yaz saati uygulamasını ‘enerji tasarrufu’ gerekçesiyle hayata geçiren Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, çok sayıda şikâyetin ardından yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir hazırlık olmadığını duyurmuştu.

Öğrenciler gün ağarmadan yollarda

Sabah 8’de dersi başlayan öğrenciler 7.00’da karanlıkta yola çıkacağı için olumsuz etkileneceği gündeme gelmişti. Ankara’da şu günlerde gün saat 7.55’de aydınlanıyor. Duruma tepki gösteren çok sayıda veli çeşitli platformlarda imza kampanyası başlattı. Yaşanan durumdan mağdur olduklarını belirten anne Sevilay Gürsoy, “Yetkililerin itirazları dinlemesi için illa ki kötü bir olay olması mı gerekiyor? Çocuklarımız soğukta ve hava aydınlanmadan yollara düşüyor” dedi. 

Akademisyenlerden çözüm teklifi

Yaz saatinin sabitlenmesi projesinin fikir babası İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri, şikâyetlere çözüm tavsiye ettiler. Akademisyenler “Sorun okulların erken başlaması. Aralık ile Ocak ayları arasında batı bölgelerinde okullar yarım saat geç başlatılabilir” açıklamasında bulundu. İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Koordinatörü Psikolog Cem Demirbaş da, yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin insan psikolojisini olumsuz etkilediğini savunuyor. Demirbaş, “Ortada bir mağduriyet varsa, devlet okulları biraz daha geç başlatabilir. Zaten ben sabah saat 7’de dersin başladığı başka ülke görmedim. Dünya mesai ve okul saatlerinin10 olmasını konuşuyor” dedi.

İstanbul Valiliği: Okul saatlerini değiştirmek mümkün değil

Hükümetin kalıcı yaz saati uygulamasının ardından milyonlarca çocuğun karanlıkta okul yoluna düşmesine veli tepkisi devam ediyor. Bu konudaki sıkıntının çözülmesi için gözler, okul ve mesai saatini belirleme yetkisine sahip valiliklere çevrildi. İstanbul’da bir valilik yetkilisi, okul zili başlangıç saatlerini değiştirmenin neden zor olduğunu şu sözlerle anlattı: “Başlangıç saatini 07.00 yerine 8.30’a aldığınızda her şey altüst olur. Sabahçılar trafikte daha uzun kalır. Okul için sabah saat 6’da yola çıkan çocuk, bu kez 7’de çıkar, hava yine karanlık olur. Kamu kurumları ve şirketlerin mesai saati ile okul saatleri çakışacağı için trafik daha da artar. Çalışan veliler için çocukları servise kim bindirecek, okula kim bırakacak sorunu ortaya çıkar.” 

Konuyla ilgili haber:

Bakanlık yaz saati uygulaması ile ilgili kararı verdi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bakanlik-yaz-saati-uygulamasi-ile-ilgili-karari-verdi_418290

 

Etiketler: yaz saati
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