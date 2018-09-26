Yaz saati uzar mı?

Türkiye’de uygulanan sürekli yaz saati uygulaması, Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameye göre 28 Ekim’de sona erecek.

İnternet sitelerinde yer alan haberlere göre, bu tarihten önce yapılacak bir başka düzenlemeyle 'sürekli yaz saati uygulamasının' uzatılması bekleniyor. 23 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete’de yer alan kararnamede, yaz saati uygulamasının 2017’de de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü 04.00’dan itibaren geçileceği belirtildi. Buna karşın, söz konusu tarihten önce yeni bir kararla sürekli yaz saatinin yeni bir düzenlemeyle daha önce olduğu gibi bir yıl daha uzatılması bekleniyor. 7 Eylül 2016 itibarıyla yürürlüğe giren kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek için sürekli yaz saatine geçilmişti. Getirilen yaz saati uygulamasının sürekli olarak devam edilmesinin planlandığı belirtilmişti. 23 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete’de yer alan kararnamede, yaz saati uygulamasının 2017’de de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü 04.00’dan itibaren geçileceği belirtildi. Buna karşın, söz konusu tarihten önce yeni bir kararla sürekli yaz saatinin yeni bir düzenlemeyle daha önce olduğu gibi bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Özellikle AB’nin, yıl boyunca yaz saati uygulama kararının, enerji yönetimine yaz saatine devam etme konusunda destek olacağı ifade ediliyor.