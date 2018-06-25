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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yeni Asya kalplerde yazılı, kimse silemez

25 Haziran 2018, Pazartesi 00:54
Yeni Asya Gazetesi Hanım okuyucuları piknikte buluştu.

İstanbul Beylikdüzü Yeni Asya Gazetesi okurları, düzenlemiş oldukları piknikle, İstanbul’un çeşitli semtlerinden gelen okurlarımıza ev sahipliği yaptı.

Yeni Asya balonlarıyla süslenen ağaç dalları altında kucaklaşma, tanışma ve sohbet eşliğinde ikramlar yenildi, çaylar içildi. Başakşehir’den katılan Meliha Hanım’ın okuduğu ders ise, ruhların ziyafeti ve gıdası oldu. 

Bu birlik ve beraberlik buluşmasında bir kez daha anladık ki, “Yeni Asya” ismi sadece tabelâlarda değil. İsmi boyamakla kapatılamaz. Yeni Asya’nın adı gönüllerde yazılı. Silinemez, çıkarılamaz. Provokasyonlarla, tehditlerle, iftiralarla, susturulamaz. Bu tür faaliyetlerin her yerde artmasını ve bugün en çok ihtiyacımız olan muhabbet, uhuvvet, tesanüt gibi hasletlerin güçlenerek yayılmasını temenni ediyoruz. Yeni Asya Gazetesi hanım okurlarımız, bu faaliyetten memnun ayrılırken, duygu ve düşüncelerini şöyle ifade ettiler:

“Tekrarını istiyoruz”

“Beylikdüzü Hanım okurlarına bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çok güzel oldu. Epeydir görüşmediğimiz dostlarla görüşmeye vesile oldu. Çok mutlu olduk. Tekrarını istiyoruz.”

(Kevser Salihoğlu)

“Çok uzaklardan geldim”

“Geldiğim için çok mutlu oldum. Çok uzaklardan geldim, ama iyi ki gelmişim. Kadıköy’den geliyorum. Yapılan her şey için, bütün çalışmalarınız, ikramlarınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.” 

(Sema Başkarcı)

“Tekrar yapmak isteriz”

“Gayet güzel oldu. Bizim bölgemizde olması da çok hoşumuza gitti. İstanbul gibi yerde uzağa gitmeden, ev sahibi olarak kardeşlerimizle görüşmek bizim için bir ayrıcalık oldu. İnşaallah bu tür faaliyetleri elimizden geldiği kadar tekrar tekrar yapmak isteriz.”             

(Rabia Uçar)

“Sofralarımız ve kalplerimiz şenlendi”

“Beylikdüzü’nde uhuvvet buluşmamız oldu. İstanbul’un çeşitli bölgelerinden katılarak bizi memnun ettiler. Ev sahibi olarak büyük bir şevkle hazırlıklarımızı yaptık. Piknik alanımıza serdik ve çok güzel bir atmosferde kardeşlerimizle kahvaltı yaptık. Uzaklardan gelerek, sofralarımızı ve kalplerimizi şenlendiren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz.”         

(Hülya Atom)

“Zor zamanlardan geçiyoruz”

“Bu tür faaliyetlerin çok sık tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok faydaları var. Birbirimize çok sıkı sarılmamız gereken zor zamanlardan geçiyoruz. Bu buluşmaların, birlik ve beraberliğe çok katkıları var. İnşallah bu faaliyetlere devam edelim, daha sık tekrarlayalım. Çünkü, kültürel anlamda çok zengin ve özel arkadaşlara sahibiz. Ki, bu da Yeni Asya okurlarının genel olarak bir özelliğidir. Böyle özel ve güzel insanlarla buluştuğumuz anlar da bizim için çok kıymetli.”

(Güler Tiz)

Mehtap Yıldırm Yükselten - İstanbul

mehtapyildirim@hotmail.com

Etiketler: yeni asya, istanbul
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