Yeni doğum yapan kadına yine gözaltı zulmü

Doğumhane ve hastane kapılarında gözaltılar devam ediyor.

Gülen Hareketi mensubu oldukları iddia edilenlere yönelik operasyonlar devam ederken, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlar hastanelerde gözaltına alınıyor. Son olarak Ankara Memorial Hastanesi’nde yeni doğum yapmış FY’yi gözaltına almak için polisler hastaneye geldi. Olayı sosyal medya hesabından duyuran CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Başbakan’a seslenerek şu mesajı attı; “Ankara Memorial’da prematüre yeni doğum yapan FY gözaltına alınacağını ifade etti. Bu vicdansız uygulamaları tekrar ettirmeyin.@TC_Basbakan”

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