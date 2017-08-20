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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Yeni doğum yapan kadına yine gözaltı zulmü

20 Ağustos 2017, Pazar 21:00
Doğumhane ve hastane kapılarında gözaltılar devam ediyor.

Gülen Hareketi mensubu oldukları iddia edilenlere yönelik operasyonlar devam ederken, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlar hastanelerde gözaltına alınıyor. Son olarak Ankara Memorial Hastanesi’nde yeni doğum yapmış FY’yi gözaltına almak için polisler hastaneye geldi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Başbakan’a seslenerek şu mesajı attı; “Ankara Memorial’da prematüre yeni doğum yapan FY gözaltına alınacağını ifade etti. Bu vicdansız uygulamaları tekrar ettirmeyin.@TC_Basbakan”

Etiketler: gözaltı, doğum
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  • HÜSEYİN İLHAN

    21.08.2017 12:36:13

    Kaç kişiyi katletmiş,devletine hangi hıyanette bulunmuş,milletin malına ve canına zarar verecek ne gibi faaliyeti olmuş.Evinde,işyerinde,üstünde nasıl silahlar buldunuz.Yabancı ülkelerin hangisine ait katilleri koruyan anlaşmayı imzaladı.PKK hainlerinin hangi tehlikesine karşı OPERASYON İSTEYEN KOLLUK GÜÇLERİNE MANİ OLDU.Devleti hangi ihalelerle zarar uğrattı.YİD projesi diyerek millet ve devletin nne kadar zararına sebep oldu.Milleti hangi söz ve hareketleri ile fitne-fesad çıkardı.Sahip olduğu güçler ne idi ki CAMİLERİ SİYASET ARENASINA ÇEVİRTEREK SİYASİ MESAJLAR VERDİRDİ. Tüm bunların iddianemede olan ve olmayanlarını da KAMUOYUNA AÇIKLANMASINI VE BİLGİLENMEMİZİ TALEP EDİYORUZ.

  • etkin

    21.08.2017 05:19:56

    Teşekkürler yeni Asya .

  • etkin

    21.08.2017 05:18:50

    Bu haberi yaptığınız için yani Asya gazetesine teşekkür ederim.mazlum bir annenin feryat ların i duyurdugunuz için. bitsin artık bu zulüm. .

  • Yusuf

    21.08.2017 01:35:45

    Bu kin ve öfke ile yapılan işler ülkede kutuplaşma, bölünme ve huzursuzluktan başka birşey getirmez. Hukuk herkese lazım.

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