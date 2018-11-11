Yeni konut için köylülerin 200 dönüm arazisi kamulaştırılacak

Marmaris’taki Okluk Koyu’nda inşaatı süren Cumhurbaşkanlığı konutu için köylülerin 200 dönüm arazisinin kamulaştırılacağı ortaya çıktı.

Marmaris’teki Okluk koyunda bulunan ve 300 odalı olarak genişletilmesi amacıyla inşaatına başlanan cumhurbaşkanlığı konutunun, çevresindeki kamuya ait ormanlık alanı da içine alarak 65 hektara kadar yayılması bekleniyordu. Kamuoyunda ‘yazlık saray’ olarak da anılan yerleşkenin özel arazileri de içine alacak şekilde büyümesi için yeni bir çalışma başlatıldığı ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, Okluk Koyu çevresindeki Karaca, Kuzuotu, Malderesi köylerine yönelik kamulaştırma çalışması başlatıldığını yazdı.

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