Yeni yıla işsiz girdiler: DEDAŞ’ta 45 işçi işten çıkarıldı

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Viranşehir’de çalışan 45 işçi yeni yılda sözleşmeleri yenilenmediği için işlerinden oldu.

VirHA'da yer alan habere göre konu ile ilgili basın açıklaması yapan işçiler, yemek ve yol ücreti gibi sosyal haklarını aradıkları için işten çıkarıldıklarını söyledi.

Viranşehir DEDAŞ elektrik bakım onarın ve arıza ekibinde çalışan işçiler yeni yıla işsiz girdi. Kış ortasında işsiz kalan işçiler çaresiz bekliyor. Seslerini basın açıklaması ile duyurmak isteyen işçiler sosyal haklarını alamadıklarını iddia etti.

Yol ve yemek masrafları gibi haklarını alabilmek için daha önce çalıştıkları şirkete dava açtıklarını belirten işçiler, şirketin aleyhine açılan davayı geri çektirmek istediğini savundu. Davalarından vazgeçmedikleri için işten atıldıklarını kaydeden işçiler, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Vatandaşın mağdur olacağını vurgulayan işçiler; “Bizler mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak burayı biliyoruz. Kış ortasında elektik enerjisine en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda işten çıkarıldık. Burada vatandaşlarda mağdur oluyor. Sosyal haklarımızı alana kadar davalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.