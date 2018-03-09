Yere düşen 'holter' takılı hastayı canlı bomba sandılar, ortalık karıştı

Günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğse takılan 'holter' cihazıyla hastaneye gelen kalp hastası genç, aniden yere düştü. Cihazın kablolarını gören biri 'canlı bomba' diye bağırınca ortalık karıştı.

Olay, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. 25-30 yaşlarındaki hasta, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek 'canlı bomba' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı. İçeridekiler hastanenin çıkış kapılarına koşarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların 'holter' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü. Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. DHA

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