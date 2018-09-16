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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Yerli tohumun ilk hasadı İstanbul'da yapıldı

16 Eylül 2018, Pazar 14:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak amacıyla başlattığı “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesi kapsamında, Beykoz'da ilk mısır hasadı yapıldı.

İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin yerli tohumlara yönelimini artırmak için "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mısır, ayçiçeği,çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok üründe yerli tohumlar, tarlalara ekildi. Şu ana kadar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde yer alan 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazisi bulunan İstanbul'un yaklaşık 750 bin dönümünde aktif tarım yapılıyor.

"YERLİ TOHUM İLE VERİM ARTTI"

Yerli tohum çalışmalarının 2017 yılının Şubat ayında başladığını belirten İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, "Yerli mısır tohumlarının hasadını yaptık. Haziran ayının başında yerli mısır tohumu ekmek isteyen çiftçilerimizle birlikte, yerli mısır tohumunu temin edip ekimini gerçekleştirdik. Bakım işlemlerini beraber yaptık, şimdi de hasadına geldik" dedi.

9 TONUN ÜZERİNDE VERİM ELDE EDİLDİ

'AGA' adı verilen mısır çeşidinin 9 tonun üzerinde verim verdiğini kaydeden Özbey, "Bitkiler gayet iyi durumda. Verimi, kalite değerleri yüksek. En yüksek verimi 'AGA' adında bir çeşidimizden aldık. 9 tonun üzerinde verim verdiler. Kalite değerleri yüksek olduğu için besleyici değerleri de yüksek. Çiftçimize önerebileceğimiz en güzel çeşit" diye konuştu. Özbey, "İthal tohuma göre dekar başına 9 ton verimimiz var. İthal tohumların birçoğu bu rakamın altında. Daha önce 7 ton civarında verim elde ediliyordu. Beykoz çevresinde yaptığımız deneme sonucunda çiftçimize yerli olan, kendi ülkemizde geliştirilen 'AGA' silajlık mısır çeşidini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İHRACATA BÜYÜK DESTEK OLACAK"

Türkiye'nin tohumculukta son yıllarda geliştiğini kaydeden Özbey, "Kendi tohumumuzu eskiden yüzde 5-10, şimdi yüzde 50-60 oranlarında kullanıyoruz. Yüzde 70-80'lerde olan ürünler var. İthal etmediğimiz için cari açığı düşüreceğiz. Yıllık 130-160 milyon dolar arasında tohumluk ihracat yapmaktayız. Bu rakam neden daha yüksek olmasın? Kendi çeşitlerimizi ekersek, bu araştırmaları daha da fazla önemsenecek ve yeni çeşitler gelişecek. Bu da ihracata büyük destek olacak" diye konuştu.

"YERLİ TOHUM HEM DAHA UYGUN HEM DE KALİTESİ YÜKSEK"

Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Necati Melek ise, "25-30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlk defa İBB'den geldiler, yerli tohumu önerdiler. Biz de ektik ve başarılı olduk. Eskiden ektiğimiz Avrupa tohumlarda 7-8 ton, şimdiki yerli tohumda ise 9-10 ton verim aldık. İthal tohumlar daha pahalı, yerli tohum hem daha uygun hem de kalitesi yüksek" dedi. Melek, "Daha önce ektiğim buğdayı kaldırdım, yerli mısırı ektim. İyi ki de ekmişim. Başka arkadaşlarımıza da önereceğiz" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA NASIL İŞLİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin geliştirdiği yerli ve milli tohumlar İBB tarafından alınıyor. Buğday, pirinç, mısır, ayçiçeği, kanola, karabuğday gibi ürünlerin tohumları, İBB’ye bağlı uzman ziraat mühendisleri ile birlikte bölgenin yağış, sıcaklık ve toprak durumu incelenerek belirlenen alanlara denenmek üzere ekiliyor. Tohumların filizlenmesinden gelişimine kadarki süreç uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Hasat zamanı geldiğinde, yetiştirilen ürünlerin hasadı yapılıyor. Hasada İBB’nin ziraat mühendisleri ve uzman ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de katılıyor. Ekim yapılan arazide hangi tür verim ve kalite yönünden öne çıkmışsa çiftçiye arazide o ürünü kullanması öneriliyor.

DHA

Etiketler: yerli, tohum, tarım, çiftçi
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