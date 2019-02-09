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Yeşilay'ın astronot adamı vatandaşları sigara konusunda bilgilendirdi

09 Şubat 2019, Cumartesi 13:33
Yeşilay, vapurda ve iskelede insanlar arasında dolaşan astronot kıyafeti giyen kişiyle sigaranın zararlarına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Yeşilayın, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında Şehir Hatlarının desteğiyle gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde stant kuruldu. Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.

Üzerinde "Sigara havanızı bozmasın" ve "Sigarayı bırakın hayatınız değişsin" yazılı broşür taşıyan, astronot kıyafeti giyen kişi de vapurda ve iskele önünde insanlar arasında dolaşarak, pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekti.

Dağıtılan broşürlerde sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra nabız ve hızlı soluk alıp vermenin normale döndüğü, 8 saat sonra kandaki oksijen düzeyinin normalleştiği, 48 saat sonra azalan koku ve tat duyusunun düzeldiği, 72 saat sonra enerji düzeyinin arttığı, 2-12 hafta sonra vücuttaki dolaşımın düzeldiği, 1 yıl sonra kalp hastalıkları riskinin yüzde 50 azaldığı, 5 yıl sonra kalp krizi ve solunum yollarıyla ilgili kanserlere yakalanma riskinin yüzde 50'ye düştüğü, 10-15 yıl sonra ise kalp krizi geçirme olasılığının sigara içmeyenlerle aynı seviyeye indiği ve akciğer kanserine yakalanma riskinin içenlere göre yarı yarıya azaldığı bilgileri yer alıyor.

Broşürleri okuyan vatandaşlar, Yeşilayın bu etkinliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yeşilay tarafından, Eminönü-Kadıköy ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarındaki şehir hatları vapurlarında ve iskelelerde de farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Yeşilay, sigara, sağlık, astronot
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