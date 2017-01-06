Yeşilköy Havalimanı kar altında

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok sefer iptal edilirken Yeşilköy Havalimanı'nda bir süre uçuş yapılamadı. Yarın, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 34 sefer yapılamayacak

İstanbul'u etkisi altına kar yağışı nedeniyle Yeşilköy Havalimanında iniş ve kalkışlara kapanan pistler, temizlik çalışmasının ardından yeniden hava trafiğine açıldı. Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Yeşilköy Havalimanındaki seferlerde bazı aksamalar yaşandı. Havalimanında kar yağışı nedeniyle kapanan 2 piste Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri müdahale etti. Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Bu sürede iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi. AA

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