Yetimlere kardeş eli uzandı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ‘İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi’ kapsamında yetim kardeşlerine destek olmak için kolları sıvadı.

Bir çok alanda başarılarıyla ismini duyuran Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi yetimler için ‘Yetim Çayı Programı’ düzenledi. Kur’ân-ı Kerîm Tilâvetiyle başlayan programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, ilâhiler söylendi yetim konulu küçük bir gösteri sunuldu ve ney dinletisi yapıldı. Dünya İnsan Hakları Günü olması münasebetiyle çeşitli sunular izlendi. Atakum Anadolu İHL öğrencileri, ‘Yetim Çayı’ projesinde satılan biletlerden ve programda açılan kermesten elde edilen 8500 TL’lik geliri Dünya’nın bir çok yerinde yer alan yetim kardeşlerine bağışladı. İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 223

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.