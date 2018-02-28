Yetkililerden Doğu Anadolu'ya uyarı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dünden beri görülen kar yağışı ve karla karışık yağmur Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Kars'ta etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede, havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

Erzincan ile çevresinde öğle saatlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur beklenirken, öğleden sonra Erzurum ve çevresinin, akşam saatlerinden itibaren de Ağrı ile Kars'ın aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli'de 3, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 8, Kars'ta 3, Erzurum'da 2 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 14, Tunceli ile Erzincan'da 12, Erzurum ve Ağrı'da 5, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 3 derece olacak.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Ardahan'da 10, Kars'ta 5 ve Erzurum'da 4 santimetre ölçüldü.

Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Ergan'da 73, Palandöken'de 71, Sarıkamış'ta 67 ve Yalnızçam'da 33 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölgede buzlanma, don ve pus hadiselerinin yanı sıra dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.