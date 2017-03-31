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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

YGS'yi 1 dakika ile kaçıran genç kız canına kıydı

31 Mart 2017, Cuma 14:20
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Mart pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma giren 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, intihar etti.

Olay dün akşam saatlerinde Biga İlçesi'nin Kavaklık Mahallesi'nde oturan Kalaycı ailesinin evinde meydana geldi. YGS'ye giremediği için bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Biga Atatürk Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Büşranur Kalaycı, iple kendini tavana astı. Kız kardeşi Gülnur, akşam eve geldiğinde Büşranur'un odasında tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Büşranur'un intihar ettiğini belirledi. Savcının olay yerinde incelemesinin ardından Büşranur Kalaycı'nın kesin ölüm nedeninin saptanması için cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Kalaycı ailesinin fertleri, Büşranur'un 12 Mart pazar günü yapılan YGS'ye 1 dakika geç kaldığı gerekçesiyle giremediği için bunalımda olduğunu, geçen 28 Mart'ta sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından psikolojisinin iyice bozulduğu için intihar ettiğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

DHA

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  • CESUR ADAM

    01.04.2017 09:03:48

    12 MARTTAN bu yana gençlerin mağduriyeti için avazları çıktığı kadar haykırışlarına kulak kapayan başta ÖSYM ile İKTİDAR bu canın katilidir.

Risale-i Nur Külliyatı

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