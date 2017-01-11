Yıkılan kedi evi yerine özel kedi evleri yerleştirildi

İstanbul'daki Üsküdar Belediyesi görevlileri, Ünalan Mahallesi Hakim Sokak'ta hayvanseverler tarafından kurulan kedi evlerinin bir grup tarafından yıkılması üzerine, aynı sokağa kedi evleri yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için ücretsiz destekler sunulduğu, yoğun kış şartlarında da sokak hayvanlarının unutulmadığı belirtildi. Hayvansever gençlerce önceki gün yerleştirilen kedi evinin bir grup tarafından yıkılması ve gençlere saldırılmasının ardından belediye ekiplerinin, Ünalan Mahallesi Hakim Sokak'a özel kedi evleri taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Kediler soğukta sokakta kalmasın." diye hızla yerleştirilen kedi evlerinin, sosyal medyada da büyük yankı bulduğu aktarıldı. Açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de sosyal medya hesabından konuyu "Hayvan sevgisi imandandır. İyi ki minik dostlarımız var." diyerek duyurduğu kaydedildi. Üsküdar Belediyesinin, geçen aylarda sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet vermek üzere Minik Dostlar Kliniğini açtığı hatırlatılan açıklamada, klinikte 2 ameliyathane ve tedavi ünitelerinin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, günde 12 ameliyat gerçekleştirmeye ve aynı anda 30 hayvanın muayene edilmesine elverişli Minik Dostlar Kliniğinin, sahipsiz hayvanlar için ücretsiz ambulans hizmeti verdiği de hatırlatıldı. AA

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