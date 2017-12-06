Yıldırım isabet eden uçak THY uçağı geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Cibuti-Mogadişu seferini yapan tarifeli uçağı, kalkıştan bir süre sonra yıldırım isabet etmesi nedeniyle Yeşilköy Havalimanı'na döndü.

Alınan bilgiye göre, 134 yolcusuyla saat 01.20'de Yeşilköy Havalimanı'ndan Cibuti aktarmalı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçağa, kalkıştan bir süre sonra yıldırım isabet etti. Kaptan pilot, kule ile bağlantıya geçerek, havalimanına dönmek için izin istedi. Uçak, bu sırada gerekli iniş ağırlığına ulaşması için havada bir süre tur attı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Yeşilköy Havalimanı'na sorunsuz indi. Yolcular başka bir uçakla saat 06.00'da Cibuti'ye hareket etti. AA

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