Yılın ilk kar tatili haberi geldi

Niğde'de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Kent merkezinde bu sabah başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı düşerken, hasarlı kazalar meydana geldi. Niğde şehir merkezinde gece boyu sis etkili olurken, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Emniyet yetkilileri, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. İLK KAR TATİLİ Niğde ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının özellikle etkili olduğu Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık yılın ilk kar tatili kararını aldı. Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde 22 Kasım Çarşamba günü (1 gün) eğitime ara verildiğini bildirildi. DHA

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