Yine aynı çile: Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında kilometrelerce tır yoğunluğu!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında tır kuyrukları oluştu. Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu. Tır kuyrukları Kapıkule'de 15, Hamzabeyli'de ise 8 kilometreye ulaştı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli'de ise 320 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. AA

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