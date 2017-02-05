Yine can pazarı yaşandı!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında içinde 46 sığınmacının bulunduğu lastik bot alabora oldu, 1 kadın öldü, 45 kişi kurtarıldı.

Ayvacık'ın Sivrice Mevkisi'nden bugün saat 02.00 sıralarında, kuvvetli lodosa rağmen denize açılan 46 mülteciyi taşıyan lastik botun motoru 2 mil kadar açıldıktan arıza yaptı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen motoru tamir edemeyen mülteciler, 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattını arayıp, yardım istedi. Kısa bir süre sonra ise dev dalgalar nedeniyle mültecileri taşıyan bot alabora oldu.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, suda can yelekleriyle bitkin halde olan aralarında 7 kadın ve 7 çocuğunda bulunduğu 45 mülteciyi kendi kurtardı. Dalgalarla sürüklenerek boğulan Etiyopyalı bir kadının cesedi bulundu. Sığınmacı kadının cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Suriye, Afganistan, Kongo, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu oldukları belirlenen 45 sığınmacı da Küçükkuyu Beldesi'ne getirildi.