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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

17 Haziran 2017, Cumartesi 22:06
Celal bayar üniversitesinin acil servisinde 500'e yakın askerin, çoğunun bilinci kapalı sekilde tedavi gördüğü ve kışlada fenerlerle asker arandığı iddia ediliyor.

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaklaşık 500 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gelerek rahatsızlanan askerleri ziyaret etti. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Vali Güvençer "Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Edindiğimiz bilgilere göre 500'e yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik" dedi.

DOKTORLAR GÖREVE ÇAĞRILDI

Askerlerin fenalaştığı haberini alan CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer de hastanelerde askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Biçer, "Sağlık İl Müdürlüğü, bütün hastanelerde yatan durumu iyi olan hastaların taburcu olmasını istedi. Bütün sağlık görevlileri, acil göreve çağrıldı" diye konuştu.

CHP'Lİ BİÇER: SAYI BİNİ BULABİLİR

CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer, olayın yaşandığı Manisa'dan açıklamalarda bulundu. Hastanede bulunan CHP'li Biçer, "Ne yazık ki iyi haberler veremiyorum. Sayı yüzleri bulmuş durumda ve askerlerin durumu dünden daha ağır. Sayıyı net olarak söylemek mümkün değil. Korkarım bini bulacak" dedi.

AYNI KIŞLADA ZEHİRLENEN 1 ASKER YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Manisa'da geçen ayın sonlarına doğru yine Albay Arif Seyhun kışlasında 1049 asker fenalaşmış, bunlardan 207'si hastanede tedavi altına alınmıştı. Er Hüsnü Özel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişti.

Manisa Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle kenteki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da 23-27 Mayıs'ta aynı kışlada zehirlenme vakası yaşanmıştı. Zehirlenen bin 49 asker hastaneye kaldırılmış, bir asker şehit düşmüştü. Bir askerin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.  

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Albay Arif Seyhun Batı Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin, bulantı ve kusma şikayetiyle Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine kaldırıldığını söyledi.

Askerlerin ambulanslarla hastanelere sevki devam ediyor.

Sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk nedeniyle durumu ciddi olmayan bazı askerlerin Batı Kışla'da UMKE tarafından kurulan askeri çadırlarda ayakta tedavi edildiği bildirildi. Sağlık durumu iyi olan askerler de refakatçi olarak hastanelerde görevlendirildi.

Bölgedeki hastanelerde çalışan sağlık personeli acil görev başına çağırılırken, askerlerin kaldırıldığı sağlık kuruluşlarına ilaç takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine sivil vatandaşların kabulü durduruldu, özel hastanelerin sivil vatandaşlara bu akşam ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Öte yandan, Yunus Emre Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Coşkun Sabah konserinin iptal edildiği, tüm belediye personeli ve araçların askerlere destek amacıyla görevlendirildiği belirtildi. 

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