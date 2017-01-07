Yine Soma, yine maden kazası ve ölüm

Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi İsmail Karakaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

Edinilen bilgilere göre, Soma Eynez bölgesinde özel bir maden ocağında çalıştığı iş makinesine sıkışarak yaralanan 44 yaşındaki Karakaya, sağlık ekiplerince Soma Beşyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakaya'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AA

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