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5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Yine yeniden alkollü sürücü dehşeti; ölü ve yaralılar var: ''İçki bütün kötülüklerin anasıdır!''

05 Şubat 2017, Pazar 11:44
Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba İlçesi'ne bağlı Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Birol G. yönetimindeki 34 TS 3209 plakalı otomobil, gece saat 01.00 sıralarında yolun kenarında yürüyen Nurgül Karkucak (35), Naide Sezer (53), Atanur Karkucak (18) ve Muhammet Can Sezer'e (18) çarptıktan sonra bir evin istinat duvarına çarparak durdu.

Kazada yaralanan yayalar ile sürücü sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Naide Sezer ile Nurgül Karkucak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen öldü. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Yaralı sürücünün ağzının alkol koktuğunu belirten polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler: samsun, trafik kazası
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