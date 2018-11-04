Yolcu seçen taksi trafikten men edildi

Beşiktaş’ta koltuk değnekli bir kişi ‘kısa mesafe’ gerekçesiyle aracına almayan taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Eksikleri tamamlanana kadar trafikten men edilen taksi emniyet otoparkına çekildi. İstanbul 4. Levent Büyükdere caddesi üzerinde koltuk değnekli bir kişi yoldan geçen taksiyi durdurup, gideceği yeri söyleyince taksi sürücüsü kısa mesafe diye yolcuyu almadı. Bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde hemen ardından bir kadın aynı taksiye binmek istedi fakat o da boş taksiye alınmadı. Olayı görüntüleyen kişi “Evet görüyorsunuz taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor, sakat bir vatandaş var almıyor. Herkes taksi bekliyor taksici yolcu seçiyor. Ayağı sakat bir vatandaşımız böyle bekliyor, bakın boş taksi” diye yorumlayıp sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Amirliği ekipleri araç plakasını tespit ederek ulaştıkları taksi sürücüsü Mehmet Güç’ü gözaltına aldı. sürücüye toplam 1.706 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca taksici Mehmet Güç’ün sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenip araç eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi. Eksikleri tamamlanana kadar trafikten men edilen taksi emniyet otoparkına çekildi.