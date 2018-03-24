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24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yolcular, kısa mesafeye götürmeyen taksicilerden şikayetçi

24 Mart 2018, Cumartesi 17:40
Yeşilköy Havalimanı'nda yoğunluğun yaşandığı günlerde yeterli taksinin bulunmadığını, bazı taksicilerin kısa mesafeye götürmediklerini ileri süren yolcular, sorunun çözülmesi için yetkililerin önlem almasını istiyor.

Özellikle yağışlı havalarda, yolcuların yoğun olduğu saatlerde, duraklarda yeterli sayıda taksi bulunmaması nedeniyle uzun süre sıra beklediklerini ve bazı taksilerin kısa mesafeye gitmek istemediklerinden kendilerini araca almadığını iddia eden yolcular, şikayetlerini sosyal medya hesaplarından dile getiriyor.

Taksi bulamadıkları için mağdur olduklarını aktaran yolcular, valizleriyle duraklarda beklemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bazı yolcular ise valizleriyle havalimanı dışındaki caddeye yürüdüklerini, oradan buldukları taksilere bindiklerini ifade ediyor.

Yolcular, sorunun çözülmesini, kısa mesafeye yolcu almayan veya fazla ücret talep eden sürücülere gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyor.

Yeşilköy Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yolcu şikayetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu cuma ve pazartesi günleri sabah ile akşam saatlerinde araç bulma sıkıntısı yaşanabildiğini söyledi.

Şehrin tüm noktalarında aynı yoğunluğun oluşabildiğini ifade eden Can, "Bizim araçlarımızın 'Yakına gitmem' diye bir şey söylemeleri söz konusu değildir. Bize öyle bir şikayet geldiği an o şoförü disiplin kurullarımıza sevk eder, ihraç işlemi yaparız." dedi.

Elli beş yıllık kooperatifte 42 yıldan bu yana şoförlerden sabıka kaydı istediklerini dile getiren Can, bağlı taksilerinin üzerinde telefon numaralarının yazılı olduğunu, isteyen müşterilerin bu numaralardan şikayetlerini bildirdiğini ifade etti.

"444 15 23" şikayet hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2017 yılında yürürlüğe sokulan, taksilerde indi-bindi ücreti tarifesi ile kısa mesafelerde yolcu alınmamasının önüne geçilmesi hedeflendi.

Bu konuda yaşanabilecek sorunlar ve şikayet için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası "444 15 23" numaralı iletişim hattı kurdu. Mağdur yolcular, bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Masa’nın "153" numaralı telefona da şikayette bulunabiliyor.

AA

Etiketler: istanbul, yeşilköy, taksi, havalimanı
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