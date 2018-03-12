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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yolcuyu bıçaklayan taksicinin 1.5 yıl hapis cezası istendi

12 Mart 2018, Pazartesi 11:48
İstanbul Yenikapı'dan aldığı yolcuları Kasımpaşa üzerinden Şişli'ye götüren taksici Şeyhmuz K. ile yolcular Zafer İ. ve ablası Nilgün İ. tartıştı. Şeyhmuz K., bıçakla saldırdığı Zafer İ.'yi yaraladı. Taksi şoförü için savcılık iddianamesini tamamladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davaya konu olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Yenikapı’dan taksi çeviren Zafer İ. ve ablası Nilgün İ., Şişli’ye gitmek üzere araca bindi.Şoför Şeyhmus K., yolu uzatıp Zafer İ. ve ablasını Kasımpaşa bölgesinden dolaştırarak Şişli’ye götürdü. Ancak Nilgün İ.’nin tepki gösterdiği taksi şoförü Şeyhmus K., aracını Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde kenara çekip “Ben sizin özel şoförünüz değilim. İnin, sizi götürmek istemiyorum” dedi. Araçtan inen Zafer İ., taksi şoförü ücreti isteyince “Bu kadar olaydan sonra bir de para mı istiyorsun?” dedi. Araya abla Nilgün İ. girdi ve tartışmayı bitirmek için ücreti ödedi.

Aracın kapısına vurunca bıçak çekti

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre taksi şoförünün araç içinde Nilgün İ.’nin çantası ve elinde bulunan poşetlere elini atıp çekiştirmesi üzerine sinirlenen Zafer İ., aracın kapısına vurdu. Taksi şoförü buna bıçak çekip Zafer İ.’ye saldırarak yanıt verdi, olay kavgaya dönüştü. Zafer İ.’nin başından hafif şekilde yaralandığı, aracın da arka camının kırıldığı olay, polis müdahalesiyle bitti. Hastanedeki tedavisinin ardından Zafer İ., taksi şoförü Şehmus K.’dan şikâyetçi oldu. Şeyhmus K. ise Zafer İ.’nin ablasıyla birlikte kendisine saldırdığını, bıçağı kendisini korumak için kullandığını savundu.

1.5 yıl hapis cezası istendi

Olayla ilgili savcılığın hazırladığı iddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Zafer İ.’nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli taksi şoförü Şeyhmus K. hakkında “silahla kasten basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

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