Yozgat'tan sonra Sivas'ta da mesai saatleri değiştirildi

Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu. Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Yozgat da mesai saatlerini değiştirmişti Yozgat'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildiği duyurulmuştu.. Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyurulmuştu. Açıklamada, yeni düzenlemenin 19 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtilmişti. AA

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