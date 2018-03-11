Yüksekova'da evin bahçesinde patlama: 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde bulunan cismin patlaması sonucu yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde 30 yaşındaki İbrahim Akdağ, evinin bahçesinde çalışırken çalı ve odunların arasında bulunan bir cisim infilak etti. Yaralanan Akdağ, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve yaralının tedavisinin sürdüğünü söyledi. AA

Okunma Sayısı: 67

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.