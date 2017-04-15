Yüksekova'da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bölücü terör örgütünün saldırıları sonucu ağır hasar gören yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

İlçede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla geçen yıl güvenlik güçlerince düzenlenen "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından, teröristlerin neden olduğu tahribat, ortadan kaldırılıyor. Yüklenici firma ekipleri, kış şartları nedeniyle ara verilen çalışmaları tekrar başlattı. Ekipler, Yeşildere ve Dize mahallelerinde ağır hasar görerek yıkım kararı verilen yapılarda iş makineleriyle yıkım ve enkaz kaldırma çalışması yaptı. Yıkılan binaların hafriyatı, iş makineleriyle Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyonca belirlenen alana taşınıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şu ana kadar yaklaşık bin 200 yapıda yıkım çalışması tamamlandı. Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, çalışmaların tekrar başladığını ve ağır hasarlı binaların yıkımının gerçekleştirilerek, şehrin bu şekilde enkazdan temizleneceğini söyledi. Kaşıkçı, çalışmaları sonbahardan önce bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. AA

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