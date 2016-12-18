Yüksekova terörü lanetledi: "Buradan başka gideceğimiz yerimiz yok"

Terör örgütü PKK'nın saldırıları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde protesto edildi.

İlçede dondurucu soğuğa rağmen İpekyolu Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak çarşı merkezine yürüdü. Bu sırada şehitler için Merkez İhsaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cengiz Topel Caddesi'nden eski cezaevi kavşağına, oradan da Hükümet Konağı önüne gelen vatandaşlar, yürüyüşü Karayolları 117. Şube Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın güzel bir başlangıç yaptığını anlattı.

Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın yürüyüşe katılarak terör örgütüne tepki gösterdiğini belirten Kaşıkçı, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Artık seferberlik olsun. Bu ülkede, bu topraklarda terör olmasın. İnsanlık için huzur gelsin' başlangıcını, talimatını, açıklamasını yaptı. Yüksekova buna cevap verdi. Halk burada dedi ki; 'Artık bundan sonra bu güzel günde ay yıldızlı bayrağın altında nasıl bugün yürüyorsak, bundan sonra da mutlu huzurlu yürüyelim. Geleceğin büyük Türkiyesini birlikte inşa edelim.' İnsanlar balkonlarından, kaldırımlardan da bize destek verdi. Bu güzel yürüyüşten dolayı Yüksekovalı kardeşlerimize, bütün insanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Burası bizim geleceğimiz, buradan başka gideceğimiz yerimiz yok"

"Burası bizim geleceğimiz, buradan başka gideceğimiz yerimiz yok" diyen Kaşıkçı, şunları söyledi:

"Suriye'de olay olur, sığınılacak yer bu Anadolu toprağı, Irak'ta olay olur sığınılacak yer Anadolu toprağı olur. Bizim topraklar, her yerden mülteciye sahip çıkıyor. Yüksekovalı diyor ki artık bu topraklara huzur, barış gelsin. Terör olmasın, terör son bulsun diyoruz."

Kardeşliğin pekiştirildiği bir yürüyüş olduğunu ifade eden muhtar Tahir Öztepe de Türküyle, Kürdüyde, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülkeye sahip çıkma zamanı geldiğini kaydetti.

"Bu ülke hepimizindir, Bu bayrak hepimizindir." ifadesini kullanan Öztepe, "Yürüyüş çok güzel geçti. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hiç kimseyle ayrı gayrımız yoktur. Bundan sonra da olamaz. İnşallah bundan sonra şehitlerimiz olmaz." diye konuştu.

"Bu bayrak yere düşmeyecek"

Ailesiyle birlikte yürüyüşe katılan Mustafa Çapan da mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu bayrak yere düşmeyecek. Canlı olacağız, dirayetli olacağız. Yürüyüş çok güzel geçti." dedi.

Kürt'ün Türk'ün kardeş olduğunu göstermek için yapılan güzel bir miting olduğunu kaydeden Halit Aksoy ise "Yürüyüşe herkesin desteği oldu. Türk ile Kürt halkı kardeştir." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve kurum amirleri de katıldı.