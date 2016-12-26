Yunanistan'a geçmek isteyen 63 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 63 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, ilçeye bağlı Koyunevi Köyü sahilinde bir grup mülteciyi belirledi. Yapılan operasyonla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, Somali, Kamerun ve Gine uyruklu 63 kaçak, denize açılamadan yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından ise Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. DHA

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