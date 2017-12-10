Yunanistan sınırında gözaltına alındılar

Edirne'de hudut askerleri Yunan sınırında kaçma hazırlığında oldukları öne sürülen Gülen Hareketi şüphelilerini yakaladı.

Alınan bilgiye göre, "Hudut Kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut devriyeleri Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 8 kişilik grup tespit etti. Aralarında çocukların da bulunduğu gruptan 6 şüphelinin Gülen Hareketi bağlantısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen öğretim üyesi M.Y, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen eski astsubay O.S, ihraç edilen eski emniyet amirleri S.A ile O.A, meslekten ihraç edilen Gülen Hareketinin kapatılan okulunda öğretmenlik yapan Y.Y ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken ihraç edilen H.H.E hudut karakoluna götürüldü. Grubun yanındaki çocuklar ise yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerin bir çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi. Soruşturma sürüyor. AA

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