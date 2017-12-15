Yunanistan sınırında gözaltına alındılar

Edirne'de, Yunanistan sınırında kaçma hazırlığında oldukları öne sürülen Gülen Hareketi şüphelisi 5 kişi ile bunlara yardım eden 3 Pakistanlı yakalandı.

İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Karpuzlu beldesinde 1. derece askeri yasak bölgede 12 kişilik grubu tespit etti. Kimlik kontrolünde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak çalışırken ihraç edilen A.S, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalışırken ihraç edilen A.S, Bilecik'te bir lisede kimya öğretmeni olarak çalışırken ihraç edilen H.İ.İ, Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak çalışırken ihraç edilen E.İ, Gülen Hareketi ile bağlantılı bir lisede çalıştığı tespit edilen S.K ile bunlara yardım ettiği belirlenen Pakistan uyruklu A.K, A.R, S.A gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemi sürüyor. Grubun içerisindeki 4 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edildi. AA

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