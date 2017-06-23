​KADİR Gecesi'nde Ayasofya Müzesi'nde Kuran-ı Kerim ve Ezan okunmasını eleştiren Yunanistan'a Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den yanıt geldi. Destici, “Yunanistan ve bütün dünya duysun ki Ayafosya Cami’dir” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını sert bir dille eleştiren Destici, “Yunanistan Kadir Gecesi Ayasofya Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Ezan okunmasına tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu açıklamış. Yunanistan ve bütün dünya duysun ki Ayasofya Cami’dir. Ve en kısa zamanda inşallah tekrar ibadete açılacak ve her vakit ezan okunacaktır" diye konuştu.

Destici, “Ayasofya Camii'nin inşallah tekrar ibadete açılması ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han, tüm şüheda ve ulemânın da ruhu şâd edilecektir. Yunanistan, önce Selanik sonra Batı Trakya başta olmak üzere işgal ettiği Türk yurtlarında akıttığı kanın, yakıp yıktığı camilerin hesabını verecek" dedi.